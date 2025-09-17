北朝鮮のウィーン駐在常設代表部は14日、米国がIAEA理事会で北朝鮮の核保有を「不法」と非難し「非核化」を唱えたことを重大な政治的挑発と糾弾する公報文を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。代表部は、米国の主張は「われわれに憲法と体制の放棄を迫る敵対政策の表れ」であり、共存の意思がないことを示すものだと強調。北朝鮮の核保有は米国の核脅威に対抗し主権と安全を守る必然的選択であり、世界の平和と安定を保証する役割を