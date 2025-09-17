レトルトカレーを装って大麻に由来する有害成分テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）を含む液体約１４キロをタイから密輸した友人同士の少年２人が逮捕された。日本人の少年による航空機を利用した麻薬の密輸事件は全国初となるという。福岡県警は１６日までに、麻薬取締法違反（営利目的輸入）の疑いで、いずれも大阪府岸和田市の無職少年（１６）と、高校生の少年（１７）を逮捕した。逮捕は８月３０日。２人は容疑を認めて