BTSのJINが出演するマンダム"ルシードエル"の新TVCM「Re:(アールイー)シリーズ」篇が、9月17日から全国で放映される。 ■Re:(アールイー)シリーズのキャンペーンアンバサダーに就任 グローバルスターとして表現力豊かなパフォーマンスで世界中を魅了しながら、親しみやすいユーモアと温かい人柄で、