BTS JIN、マンダム“ルシードエル”新CMに登場！「僕のツヤ髪に注目してね！」

BTSのJINが出演するマンダム“ルシードエル”の新TVCM「Re:(アールイー)シリーズ」篇が、9月17日から全国で放映される。

■Re:(アールイー)シリーズのキャンペーンアンバサダーに就任

グローバルスターとして表現力豊かなパフォーマンスで世界中を魅了しながら、親しみやすいユーモアと温かい人柄で、常に自分らしい魅力を発揮し続けているJIN。

そのポジティブに自分らしさを輝かせる姿勢は、「あなたらしい髪を自由に楽しむ」というルシードエルの想いとも重なったことから、マンダムはルシードエルのRe:(アールイー)シリーズのキャンペーンアンバサダーにJINを起用。本キャンペーンを通じて、JINとともに“あなたらしい美しさ”の可能性を応援していく。

また、10月14日からは「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」が開始となる。詳細は特設サイトで。

■CM「Re:(アールイー)シリーズ」篇ストーリー

JIN の「ルシードエル」という囁きから始まり、Re:(アールイー)シリーズのブランドカラーである、紫色の衣装を身にまとったJINが、明るい日差しの差すバスルームに登場。

JINがRe:(アールイー)シリーズのヘアマスクのキャップを開けると、Re:(アールイー)シリーズの再整美容を象徴する「再整リング」が出現し、JINに接近。再整リングが回転するなかで、JINの美しい髪がなびく様子が様々な角度から映し出される。

その後JINは、整った髪でポージングを決め、画面の手前へ颯爽と歩き出す。最後は冒頭のバスルームへ戻り、JINがヘアマスクのキャップを閉め、ヘアセットが完了する、という形でCMが締めくくられる。JINの爽やかさと艶やかな魅力の両方が存分に詰まったCMとなった。

■撮影エピソード

美しい髪をなびかせる様子を撮影するため、JINはいろいろな方向から風を当てられながらも、様々な表情やポーズを披露。とてもリラックスした様子だったが、ヘアマスクのキャップのスマートな開け方を試行錯誤したり、全身に風を浴びる様子をどう表現するか監督と相談し合うなど、撮影現場ではJINの積極的な姿勢が随所で垣間見えた。

ラストカットである、画面奥からポーズを決めながら歩いて来るシーンでは、JIN自ら表情やポーズを変えたカットを提案する場面も。撮影の最後にはカメラの方へウインクをし、楽しんで撮影を終えたようだった。

なおCM本編に加え、CMのメイキング映像、そしてCMの見どころをJINが語ったコメント動画も公開された。

■関連リンク

キャンペーン特設サイト

https://www.lucido-l.jp/news/2025cp2.php

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

■【画像】CMの場面写真

■【画像】CMのメイキング写真

■【画像】キャンペーンの景品画像

■【画像】ルシードエル商品画像