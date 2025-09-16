最高の滑り出しだ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月15日の第2試合はU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が役満・四暗刻を達成しトップ。過去には国士無双が頭ハネでアガれないという悲運も経験しており、インタビューでは豪快な笑顔を見せた。【映像】いきなり決めた！仲林圭、役満・四暗刻の瞬間第1試合は鈴木優（最高位戦）が2着と上々のスタート。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・三浦