獲物は一番おいしいところで仕留める。猛獣雀士の計算された一局が、これ以上ない結果を呼び込んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第2試合はBEAST X・下石戟（協会）が親跳満を含む大きな加点を重ね、＋78.0のトップを獲得。ルーキーイヤーで個人10勝目に到達した。【映像】下石戟、息を潜めて一閃炸裂の親跳満第1試合は鈴木大介（連盟）が終盤まで渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）とトップ争いを繰り広げるも惜しい2着。続く