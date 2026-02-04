執念が実った。2月3日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）が登板。オーラスでの劇的な逆転勝利で、第1試合の鈴木たろう（最高位戦）と共にデイリーダブルを飾った。【映像】執念の嶺上開花！渡辺太、戦略的見逃しからの劇的シーン序盤から接戦だった。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）、渡辺、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、U-NEXT P