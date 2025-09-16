コンプライアンス、ジェンダーといった企業を取り巻く環境が変わり続けている昨今、時代に対応しようとするために、本質を見失い、手段が「目的化」してしまっているケースが多発していると警鐘を鳴らすのが経営コンサルタントの小笹芳央氏だ。特に「女性の管理職比率」の上昇だけを求めることは誤っていると指摘する。〈図で見る関係性〉生物学的レイヤーと社会的レイヤーは違う書籍『組織と働き方の本質