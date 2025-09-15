これは、親友の不倫という現実を知り、その友情のあり方を問われる一人の女性の物語です。彼女の心を蝕むのは、親友の無責任な言動と、自分を被害者だと思い込む甘え。かつて大好きだった親友との溝が深まる中、不倫を続ける親友サオリに、アキはついに絶縁を告げ、二人の友情に終止符を打ちました。「不倫をやめない友人」をごらんください。 それから数ヶ月後、共通の友人から、サオリが不倫の代償として慰謝料を請求され、相