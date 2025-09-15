お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）とノブ（45）が14日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。アンジャッシュ・渡部建（52）の騒動について、妻で女優の佐々木希（37）が「いまだに許してない」と語ったことに言及した。7月放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（後7・00）で、2020年6月に世間を騒がせた渡部の“多目的トイレ不倫”について初めて話した佐々木。「いまだに許してない」「離婚も1つの手じゃない?」