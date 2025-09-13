YouTubeの「#脳教室いざという時に集中するためには、ふだんは力を抜け！」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、集中力を最大限に発揮する秘訣について語った。茂木氏は「集中のピークってのはさ、1日に何回かあればいいわけよ。だからその、ずっと集中してる必要はない」と切り出し、普段から常に気を張ることが効果的ではないと断言する。 茂木氏によれば、「集中力の達人って意外とぼーっとしてるんだよね。うん。