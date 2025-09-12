8·î¤Îµ­Ï¿ÅªÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤¬±¿¹ÔºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ëÈî¸å¹âÅÄ±ØÉÕ¶á¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÀþÏ©¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Îº½Íø¤Ê¤É¤¬Î®¤µ¤ì¤ÆÅÅµ¤ÇÛÀþ¤¬¤à¤­½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀþÏ©¤ä±Ø¤ËÅÚº½¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¤â¡¢È¬Âå¤«¤éÆüÆàµ×²¹Àô±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢9·îËö¤Ë±¿¹ÔºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ³«¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï¡¢Éüµìºî¶È¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÍè½µ¤Î¸åÈ¾¤Ë·è