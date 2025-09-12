ゴリラズが、新作スタジオ・アルバム『The Mountain』を、自身の新レーベルKONGより2026年3月20日にリリースすることを発表した。また、先行トラック「The Happy Dictator」（feat. Sparks）が配信開始した。『The Mountain』はGorillazにとって9作目のスタジオ・アルバムであり、楽器やサウンドによって織り成される広大な音の景観に、声やメロディー、そして中毒性のあるビートが豊かに重ね合わされた作品。本作は15曲から構成さ