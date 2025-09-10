「若いころから本当にかわいがってもらった。大好きな先輩でした」【写真】大親友の岸田今日子さん、冨士眞奈美さんと吉行和子さんの旅行ショット9月9日、キャスターを務める朝の情報番組で、そう語った武田鉄矢。9月2日に肺炎のため、90歳で亡くなった吉行和子さんを悼んだ。「結婚に向いてない」赤裸々に語った吉行和子さん舞台や映画で活躍した吉行さんは、1979年に始まったTBS系『3年B組金八先生』で武田と長らく共演。テ