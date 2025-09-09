【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時～配信予定 日本マイクロソフトは、「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」を9月25日19時より配信する。 本配信は、Xboxのクリエイティブチームに加え、日本とアジアをはじめ、世界中のパートナーから最新のアップデートなど各種ゲーム情報を届けるとい