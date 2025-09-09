【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時～配信予定

日本マイクロソフトは、「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」を9月25日19時より配信する。

本配信は、Xboxのクリエイティブチームに加え、日本とアジアをはじめ、世界中のパートナーから最新のアップデートなど各種ゲーム情報を届けるというもの。

配信では、日本国内のさまざまなコンテンツから着想を得たゲーム、そして広くはアジアを拠点に開発が進められる各種タイトルなど、Xboxに向けて発売されるゲーム体験を支える才能やクリエイティブな取り組みについて公開される。日本手話（JSL）、オーストラリア手話（AusLan）に加え、日本語と英語の音声解説も配信される予定。

また、本年2025年のXboxの「東京ゲームショウ2025」への参加にあたり、Xboxの意匠と日本らしい個性が散りばめられ、ネオンの光る印象的な街並みが都会の夜を彷彿とさせる、特別なキービジュアルも公開されている。

「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」

【視聴方法】

「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」はXboxの公式チャンネル、「東京ゲームショウ2025」の公式チャンネルで配信される予定。

□Xbox JapanのYouTubeチャンネル

TGS2025会場内Xbox体験情報について

コーエーテクモゲームス ブース内では、「NINJA GAIDEN 4」のアジア地域における初の一般試遊が可能。本作では伝統と革新が融合し、スタイリッシュで自由な戦闘が織りなす、最先端アクションゲーム体験が届けられる。

また「Republic of Gamers (ROG)」ブースでは、ASUSとのコラボレーションによって開発された、新たな2つのゲーミングハンドヘルドデバイス「ROG Xbox Ally」と「ROG Xbox Ally X」を試遊できる。

物販コーナーでは、ベセスダ・ソフトワークスがInfolens Geek Shopと共に「フォールアウト」、「Starfield」、「DOOM」、「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のグッズに加え、国内ではこれまで取り扱いのなかったレア アイテムを販売するブースを運営する予定。

