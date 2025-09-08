水上バイクに引っ張られていた浮き輪がボートと衝突し、男女2人が死傷しました。7日午後3時ごろ、滋賀・野洲市の琵琶湖で、水上バイクに引っ張られていた「トーイングチューブ」と呼ばれる浮き輪が、約10メートル沖合に停泊していたボートに衝突しました。浮き輪には男女2人が乗っていて、女性が死亡、大阪市の会社員の男性（33）が意識不明の重体です。この事故で警察は、水上バイクを運転していた兵庫・尼崎市の雑貨販売業・西口