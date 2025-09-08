ドジャース・山本由伸【写真：ロイター】フルカウント

悪夢の敗戦翌日なのに、山本由伸のベンチで見せた振る舞いに米絶賛

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現地時間7日のオリオールズ戦に、ドジャースは5-2で勝利した
  • ベンチには、前日6日に9回2死までノーヒットの快投を見せた山本由伸の姿が
  • 悔しい敗戦の翌日にもかかわらず、穏やかな表情でチームを応援していた
