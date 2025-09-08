営業マンであると同時に講師としてTikTokで大人気の「営業の乾」こと乾哲也氏。成約率は驚きの90%で、合計約40億円以上を売上げたトップ営業マンの彼が教える、お客様の心の扉を開くテクニックとは。【画像】お世辞でも「褒める」ことが大切な理由『できる営業マンのすごい言語化 「なんとなく」を納得に変える』（KADOKAWA）より、一部抜粋、再構成してお届けする。 「決められたことをやる」だけでお客さまの心の扉は開く 笑顔