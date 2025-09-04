株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、『旨辛 豚つけ汁うどん』『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』を2025年9月9日（火）から期間限定で全国の丸亀製麺にて販売する。■秋のはじまりに“敢えて”冷たいうどん2種を販売今までは「涼しくて過ごしやすい秋」という印象が強かった9月。しかし気象庁のデータによると、昨年の9月では日本全国の46.6%（12