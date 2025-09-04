“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、『旨辛 豚つけ汁うどん』『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』を2025年9月9日（火）から期間限定で全国の丸亀製麺にて販売する。
■秋のはじまりに“敢えて”冷たいうどん2種を販売
今までは「涼しくて過ごしやすい秋」という印象が強かった9月。しかし気象庁のデータによると、昨年の9月では日本全国の46.6%（12,523地点）が最高気温30℃を超える「真夏日」を観測する結果に。5年前の2019年9月（29.2%）と比較すると約160%も増加していることが判明した。※1 多くの人が「秋」という言葉とは裏腹の相変わらず暑さが厳しい日々に、まだ夏なのではないか…と体感する日々を過ごしているのではないだろうか。
※1 出典：気象庁 「過去の真夏日などの地点数」より算出
丸亀製麺は、お客さまへその日その時に最高においしいうどんをお届けしたいと考えている。そのような想いから、今年は、「目の前のお客さまが本当に食べたいもの」にとことん向き合い、秋のはじまりに“敢えて”冷たいうどん2種を販売する。
■暑さが続く「まだ夏」の時期にこそ食べてほしい、きりっと冷えた打ち立てうどんを楽しむ2つのおいしさ
この秋は、麺職人※2が毎日粉からつくる、打ち立て、茹でたてを水できゅっと締めた冷たいうどんを堪能できる2商品を用意した。『旨辛 豚つけ汁うどん』は、ラー油を効かせた旨辛な味わいのつけ汁で、うどんがどんどん進む一品。価格はそのままで1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉まで、5パターンの中から麺の量を選択できる。
※2 麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号。麺職人が不在の日や時間帯もある。
その時のお腹の減り具合によって、お好きなうどんの量が選べて、ボリュームたっぷりに食べたいときにもおすすめ。『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』は、さわやかな柑橘の酸味と、刻みオクラが入ったとろろが相性抜群の一品。店内で丁寧に手切りした茹で鶏は、しっとりやわらかで食べ応えもあります。“さっぱり冷とろ”な味わいは、食欲の落ちがちな暑い秋にもおすすめだ。つるりとしたのど越しとコシのある冷たいうどんとともに、まだまだ暑い日にぴったりな商品を楽しめる。
■丸亀製麺
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■秋のはじまりに“敢えて”冷たいうどん2種を販売
今までは「涼しくて過ごしやすい秋」という印象が強かった9月。しかし気象庁のデータによると、昨年の9月では日本全国の46.6%（12,523地点）が最高気温30℃を超える「真夏日」を観測する結果に。5年前の2019年9月（29.2%）と比較すると約160%も増加していることが判明した。※1 多くの人が「秋」という言葉とは裏腹の相変わらず暑さが厳しい日々に、まだ夏なのではないか…と体感する日々を過ごしているのではないだろうか。
※1 出典：気象庁 「過去の真夏日などの地点数」より算出
■暑さが続く「まだ夏」の時期にこそ食べてほしい、きりっと冷えた打ち立てうどんを楽しむ2つのおいしさ
この秋は、麺職人※2が毎日粉からつくる、打ち立て、茹でたてを水できゅっと締めた冷たいうどんを堪能できる2商品を用意した。『旨辛 豚つけ汁うどん』は、ラー油を効かせた旨辛な味わいのつけ汁で、うどんがどんどん進む一品。価格はそのままで1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉まで、5パターンの中から麺の量を選択できる。
※2 麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号。麺職人が不在の日や時間帯もある。
その時のお腹の減り具合によって、お好きなうどんの量が選べて、ボリュームたっぷりに食べたいときにもおすすめ。『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』は、さわやかな柑橘の酸味と、刻みオクラが入ったとろろが相性抜群の一品。店内で丁寧に手切りした茹で鶏は、しっとりやわらかで食べ応えもあります。“さっぱり冷とろ”な味わいは、食欲の落ちがちな暑い秋にもおすすめだ。つるりとしたのど越しとコシのある冷たいうどんとともに、まだまだ暑い日にぴったりな商品を楽しめる。
■丸亀製麺
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム