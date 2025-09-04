Omeda Studiosは、三人称視点のMOBAゲーム『Predecessor（プレデセッサー）』の日本ローカライズ版を2025年9月2日にリリースした。海外でのリリースより1年が経ち、プレイヤー数は250万人を突破している。『プレデセッサー』が日本上陸！：https://www.youtube.com/watch?v=oPnp-QKhYWk『Predecessor』は、基本プレイ無料のチームベース戦略ゲーム。激しい戦闘と三人称視点のゲームプレイが特徴で、45種類以上のヒーローから選択可