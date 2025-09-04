Omeda Studiosは、三人称視点のMOBAゲーム『Predecessor（プレデセッサー）』の日本ローカライズ版を2025年9月2日にリリースした。海外でのリリースより1年が経ち、プレイヤー数は250万人を突破している。

『Predecessor』は、基本プレイ無料のチームベース戦略ゲーム。激しい戦闘と三人称視点のゲームプレイが特徴で、45種類以上のヒーローから選択可能だ。各ヒーローは壁を貫通する射撃や透明化、上空ロケット攻撃などの独自能力を備える。伝統的な3レーンMOBAを継承しつつ、没入感のある視点、グラフィック、マップの垂直性といった、ジャンルを再定義するような要素も。また、コンソールでのコントローラー操作を重視し、プレイ感覚を変革した。

開発元のOmeda Studiosは2020年に設立されたリモート型スタジオで、約70名の従業員を抱える。CEOのRobbie Singh（ロビー・シン）氏は、Epic Gamesの『Paragon』のファンでストリーマーだった。2018年の『Paragon』開発中止を受け、Andrea Garella、Steven Meilleurと共にスタジオを立ち上げ、一般公開された『Paragon』のアセットを活用し、コミュニティからの寄付とEpic Games助成金で本作を開発した。

日本版リリースに合わせ、全世界でアップデート1.8を実装した。「ワールドシフト」機能でマップが試合中に変化し、新たな経路や目標が生まれる。これにより戦略を即時再構築する必要が出て、これまで以上の没入感や予測不能な展開を楽しめる。

また、日本市場を意識したキャラクターとして、Yurei（ユーレイ）とRenna（レナ）を追加。彼らにはライバル関係や裏切り、悲しい家族関係といった複雑な背景ストーリーも描かれている。

加えて新キャラクターAkelon（アケロン）も登場。鬼や怪物のようなデザインで、蜘蛛のような移動能力と耐久力を持つ。さらに今秋には、日本のゲーム・アニメ・漫画にインスパイアされた2人のヒーローを追加予定である。

なお本作の運営チームはコミュニティも重視し、TwitchやYouTubeで開発過程を共有してきた。Discordでプレイヤーと交流し、フィードバックを反映する。日本展開でも同様の仕組みを検討している。

eスポーツとしても注目度が高く、北米・欧州で大会を展開中。日本プレイヤーの成長次第で日本での取り組みを検討中とのことだ。

Robbie Singh氏は、日本のプレイヤーに向けたメッセージとして次のように述べている。

「コンソールゲームの本場である日本で、『Predecessor』をリリースできることをとても嬉しく思っています。開発陣は熱心なファンとして本作の開発をスタートし、直感的なコントローラー操作と、ストーリー性豊かで真に没入感のある3D世界を追求してきました。究極のコンソールMOBAを創りあげるために、日々努めてきた結果が今に繋がったと感じています。このゲームはコミュニティの皆さんと一緒に開発を行ってきたので、日本のプレイヤーの皆さんがゲームのクオリティと開発チームの情熱を受け取って下さり、この旅に一緒に参加してくれたらと願っています」

また、eスポーツについて次のように続けた。

「『Predecessor』の醍醐味は何と言ってもチーム間での競争シーンです。eスポーツという側面をみると、現状北米と欧州において、コミュニティの情熱を追い風に草の根的展開の小規模な大会から、プロリーグのトーナメント大会まで様々な形で後押しすることが出来ています。この取り組みを更に拡大させたいと考えており、日本のプレイヤー層とそのボリュームが成長すれば、もちろん日本においてもeスポーツに関する取り組みを行いたいと思っています」

『Predecessor』はPlayStation5、Xbox Series X/S、Microsoft Windows（Steam/Epic Games経由）でプレイ可能だ。

