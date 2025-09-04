3日夜、石川県白山市の工場で火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 火事があったのは、石川県白山市福留町にある機械部品の製造工場です。3日午後10時頃、「レーザー加工機の集じん機から煙が出ている」と、従業員から通報がありました。火は、工場内にあった機械類を焼き、約1時間後に消し止められました。 出火当時、工場は稼働中で3人の従業員がいましたが、避難して無事でした。警察と