◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・近藤健介外野手が４回の守備から交代した。３回２死一塁で右越えに８号２ラン。「甘いストレートを完璧に仕留めることができました。久しぶりに納得のバッティングができました」と快音を響かせたが、その後、ベンチでは左腰付近を気にする仕草も見せていた。