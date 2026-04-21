日本野球機構（NPB）と日本プロ野球選手会による事務折衝が20日、都内のホテルで行われた。選手会側からはソフトバンク・近藤健介選手会長をはじめ西武・源田、巨人・松本、ソフトバンク・栗原、ロッテ・横山、ヤクルト・古賀の6選手が出席。昨年12月の就任後、初めて対面交渉に臨んだ近藤会長は「いい意見交換ができた」と話し、WBCでも使用されたサイン伝達機器「ピッチコム」の早期導入をNPB側に求めた。「WBCに出場した選