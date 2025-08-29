ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 大阪・関西万博、駆け込み来場が集中する恐れ 300万人超の来場を想定 大阪・関西万博(2025年) 時事ニュース 共同通信 大阪・関西万博、駆け込み来場が集中する恐れ 300万人超の来場を想定 2025年8月29日 15時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博は9、10月に駆け込み来場が集中する恐れが高まってきた 入場券を持っていても万博に「行けない」事態も想定されるとのこと 万博協会は早期の来場や入場予約確保を呼びかけている 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪・関西万博、駆け込み来場が集中する恐れ 300万人超の来場を想定 記事時間 08/28 17:50 大阪・関西万博チケットサイトの運営を妨害 当該行為者のIDを利用停止 記事時間 08/25 15:41 万博を視察した佳子さまの服装に反響 イヤリングの値段も判明か おすすめ記事 趣里がBE:FIRST RYOKIとの結婚を正式発表 第１子妊娠中 自身のインスタグラムで 2025年8月29日 9時2分 【スクープ】″No.1モテ芸人″『見取り図』リリー 13歳下美人アナと手繋ぎデート&同棲生活中！ 2025年8月29日 7時0分 【独自】趣里 ついに三山凌輝と“入籍発表”へ “ぽっこりお腹”で区役所訪問からわずか1週間 水谷豊夫妻も“苦渋の決断” 2025年8月28日 23時9分 【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る 港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分 《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代 元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分