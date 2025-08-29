香港エクスプレス航空は、「メガ エクスプレスセール」を8月29日午前11時から30日まで開催する。対象路線は仙台・東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜香港線で、往復運賃は0円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は9月8日から12月14日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。