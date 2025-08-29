Photo: mio ものの10秒で色が変化。年々夏の日差しが強くなっている気がして、この初夏に購入したのが、JINSの調光レンズ付きメガネ。すでに約4カ月ほど、ほぼ毎日使っていますが、あらゆる理由でサングラスを掛けてこなかったわたしでも、これは本当に「早く買えばよかった」なアイテムのひとつになりました。プラス5,500円でオプション追加 Photo: