米格闘技イベント「ＵＦＣ３２８」（９日＝日本時間１０日、ニュージャージー州ニューアーク）で王座奪取に失敗したＵＦＣフライ級３位の平良達郎（２６）の敗因を、?バカサバイバー?こと青木真也（４３）が鋭くメスを入れた。日本人初のＵＦＣ王座奪取に向け、同級王者のジョシュア・ヴァン（２４＝ミャンマー）に挑んだ平良。序盤はテークダウンからマウントを奪うなど有利に進めたが、２ラウンド（Ｒ）終盤に強烈なパンチ