『WEST.』の桐山照史（35）が、８月10日に個人インスタグラムのストーリーズで「個人的な発表をさせていただきます！」と告知。のちにアパレルブランド「F BULL’S」（エフブルズ）の立ち上げを発表したところ、その商品や価格に対して、一部ネットユーザーから辛口な意見が上がってしまった。しかし、こうしたネガティブな反応とは逆に、商品自体の売れ行きは好調のようだ。「個人的な発表」にファンざわつくも…桐山といえば、今