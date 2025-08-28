KDDIと沖縄セルラーは、新料金プラン「U12 バリュープラン」「U16 バリュープラン」「シニアバリュープラン」の提供を9月1日に始める。年齢により対象ユーザーが分かれる。 28日には発表会が開催。冒頭に登壇したKDDI取締役執行役員専務パーソナル事業本部長の竹澤浩氏 これにあわせ、スマホスタートプランベーシック／スマホスタートプランライトの新規