KDDIと沖縄セルラーは、新料金プラン「U12 バリュープラン」「U16 バリュープラン」「シニアバリュープラン」の提供を9月1日に始める。年齢により対象ユーザーが分かれる。

28日には発表会が開催。冒頭に登壇したKDDI取締役執行役員専務パーソナル事業本部長の竹澤浩氏

これにあわせ、スマホスタートプランベーシック／スマホスタートプランライトの新規受付は、8月31日で終わる。



U12バリュープラン

「U12 バリュープラン」は月額1870円。送受信最大300kbpsでデータ通信を利用できる。

メッセージのやりとりなどの利用が想定されている。子どもを犯罪から守るアプリ「コドマモ」や英語学習・仕事体験などの自主学習コンテンツのアプリ「au キッズラボ」が無料で利用できる。

「au Starlink Direct」に対応する。

U16バリュープラン

「U16 バリュープラン」は、3GBまで2398円、20GBまで4040円の2段階制料金プラン。

用途の違いにより、データ量の差が大きい年齢層に対応できるとうたう。「au Starlink Direct」対応で「サブスクぷらすポイント」も利用できる。

シニアバリュープラン

「シニアバリュープラン」は、データ容量5GBで4048円。5分間かけ放題オプションが付帯するほか、迷惑電話対策などのオプションがセットになる「電話きほんパック（V）」（月額440円）を無料で利用できる。

「au Starlink Direct」対応で「サブスクぷらすポイント」も利用できる。

au じぶん銀行の「プレミアム金利優遇」で円普通預金に対して年0.55％（税引前）の金利が適用される。