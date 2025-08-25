ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 万博を視察した佳子さまの服装に反響 イヤリングの値段も判明か 大阪・関西万博(2025年) 佳子さま 皇室の話題 時事ニュース 女性自身 万博を視察した佳子さまの服装に反響 イヤリングの値段も判明か 2025年8月25日 15時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博を視察された佳子さまの服装について「女性自身」が報じた ドット柄のワンピースなどから、Xでは「ミャクミャク感」があるとの声が また、赤色のイヤリングは5500円の輪島塗のものとみられている 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 万博を視察した佳子さまの服装に反響 イヤリングの値段も判明か 記事時間 08/25 09:06 大阪・関西万博で万引きを繰り返した疑い 撮り鉄グループの「悪行の数々」 記事時間 08/23 07:24 不測の事態も考えられる？佳子さまの万博視察をめぐる舞台裏 おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる″スケベ虫″に注意 2025年8月25日 19時57分 「村もさぞ無念」鳥羽シェフ監修の“1億2600万円”古民家レストランが3年で閉業もSNS冷ややか声 2025年8月25日 20時10分 「クマ殺すな」北海道に苦情殺到→石井アナ「これ誰が苦情電話してるんですか？」 石原良純「自分とこの町に出たらどうするの？」 カンテレ番組 2025年8月24日 18時20分