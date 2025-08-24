8月23日、3人組アーティストのNumber_iの平野紫耀が、自身のInstagramのストーリーズを更新。質問箱を通して、ファンとの交流を楽しんだ。しかし、そこでの平野のある言動が物議を醸している。「平野さんは、同日の夕方から《いぇい》という題名で質問箱を設置。そこにはファンからのメッセージが大量に届き、平野さんはその内容一つ一つにメッセージを返信。その交流を3時間ほど続けていました。さらに、深夜3時からも質問箱を