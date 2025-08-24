8月23日、3人組アーティストのNumber_iの平野紫耀が、自身のInstagramのストーリーズを更新。質問箱を通して、ファンとの交流を楽しんだ。しかし、そこでの平野のある言動が物議を醸している。

「平野さんは、同日の夕方から《いぇい》という題名で質問箱を設置。そこにはファンからのメッセージが大量に届き、平野さんはその内容一つ一つにメッセージを返信。その交流を3時間ほど続けていました。さらに、深夜3時からも質問箱を再開。再度2時間ほどメッセージ返信を続け、約170件ほどのメッセージに対応したようです」（芸能ジャーナリスト）

その中で注目を集めたのは、ファンから届いた《最近、職場に挨拶しない人が数人入ってきたけど、どう思う？》という質問だった。

そのメッセージに対して平野は、《良くないとおもう》とコメント。続けて《てかいたな一笑 挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑》と投稿したのだ。しかし、この返信にファンから多数の批判が集まった。Xでは、古巣を匂わすような発言に幻滅する声が寄せられたのだ。

《460万人フォロワーいるって自覚ない感じ？》

《こういうわざわざ引用して言うやついるよね》

《挨拶しない人が悪いのは前提で、わざわざSNSで言わなくていいと思う》

400万人以上のフォロワーを誇る平野。不特定多数の人が見られる場での“悪口”は、ファンの反感を買ったようだ。

「平野さんといえば、2023年まで所属していた旧ジャニーズ事務所のKing ＆ Princeのイメージが強いでしょう。“過去の先輩”となると、当時の事務所の先輩をファンが想像してしまうのも無理はありません。平野さんとしては笑える過去も、あえてSNSで言及したことに、ファンは受け入れ難かったようですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに、平野がある質問に《このやろう！》という言葉を使ったことに対して、《『このやろう』は言葉遣い悪いから子供も見てるからあまり使わないでほしいな》とファンからメッセージも届いた。それに対して平野は、《いやいや笑。まじで言ってるわけじゃないんだから笑》と本音を吐露。《俺そんなにロボット人間じゃない、ギャグって感じ文で伝わらないか、、》と冗談で打った文章だったと釈明するなど、荒れた様子も伺えた。

「平野さんは、これまでにも質問箱を設置しファンとの交流を深めることが何度かありました。その度に、優しく丁寧な返事がファンの間で話題になっていたんです。しかし、今回はかなり強気な発言が見られたため、これまでとは少し異なる雰囲気にファンも困惑したのでしょう。強めなヒップホップスタイルに変化した音楽性も、心境に影響しているのでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

平野自身もキラキラアイドルからの路線変更を模索しているのだろうか。