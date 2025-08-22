石川の介護施設で90代男性が死亡 別の入所者の80代男を殺人容疑で逮捕へＭＲＯ北陸放送

石川の介護施設で90代男性が死亡 別の入所者の80代男を殺人容疑で逮捕へ

  • 石川県七尾市の介護老人保健施設で22日、90代男性が死亡した
  • 男性は入居者で、別の入所者の80代男から暴行を受けたとのこと
  • 警察は容疑が固まり次第、男を殺人の疑いで逮捕する方針だという
