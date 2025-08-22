ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 石川の介護施設で90代男性が死亡 別の入所者の80代男を殺人容疑で逮… 石川県 国内の事件・事故 殺人事件 時事ニュース ＭＲＯ北陸放送 石川の介護施設で90代男性が死亡 別の入所者の80代男を殺人容疑で逮捕へ 2025年8月22日 17時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石川県七尾市の介護老人保健施設で22日、90代男性が死亡した 男性は入居者で、別の入所者の80代男から暴行を受けたとのこと 警察は容疑が固まり次第、男を殺人の疑いで逮捕する方針だという 記事を読む おすすめ記事 〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 2025年8月22日 11時0分 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 「とうとう福山雅治が出たか」古坂大魔王がフジ問題に絶句 ミッツも「ラスボス」と形容 2025年8月22日 19時51分 ピコ太郎 ＰＰＡＰ大ヒットで毎月の印税額を告白「８億回まわってまして…」 2025年8月22日 21時43分 中学生がなりたい職業「YouTuber」が1位から転落…Ｚ世代が語る人気凋落の理由「好きなことで、生きていく」はもう古い？ 2025年8月22日 11時0分