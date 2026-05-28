東京都内でも目撃されるクマ。19日には、クマに襲われたのか、上半身がない遺体が見つかり、身元の確認が進められています。「バンキシャ！」は今回、クマの目撃情報があった場所を上空から調査。そこで見つけたのは──。【真相報道バンキシャ！】■麻酔・盾…野生動物の捕獲業者、クマに備える22日、バンキシャは東京・八王子市へ向かった。山の中を走る1台の車。車をとめ降りてきた2人を見ると、それぞれエアガンを持っている。