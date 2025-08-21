コメの品薄による価格高騰の影響が続く中、富山県産の早生品種「てんたかく」の新米が店頭に並び始めました。新米販売への消費者や生産農家の思い、そして今年過去最高となっているコメの概算金への反応をお伝えします。富山市内の生産者が農産物などを直接持ち込み販売する「地場もん屋総本店」です。午後3時半ごろ新米の「てんたかく」が3キロ入りで18袋持ち込まれました。並べるのを待ちかねていたように手に取る人も。価格は18