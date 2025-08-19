8月15日に放送された9人組アイドルグループ「Snow Man」のバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系、以下『それスノ』）に “パクり疑惑” が浮上し、物議を醸している。ファンは番組スタッフに厳しい目を向けているようだ。発端となったのは、新企画「それアドリブでやらせて下さい」。Snow Man全員が学園ドラマの生徒役に扮して演技をしながら、随所に台本のないアドリブパートがあり、9人がストーリーに沿っ