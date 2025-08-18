WTTヨーロッパスマッシュ卓球のWTTヨーロッパスマッシュは現地時間8月17日にスウェーデンのマルメで開幕し、中国男子シングルスの林高遠と向鵬がいずれも一回戦で敗退した。林はシモン・ゴジ（フランス）に2-3、向はディミトリー・オフチャロフ（ドイツ）に1-3で敗戦。波乱のスタートに母国メディアが警鐘を鳴らしている。中国メディア「文匯報」は「ヨーロッパスマッシュで林高遠、向鵬が一回戦敗退。中国男子卓球がしばしば