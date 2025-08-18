沖縄近海を北上している熱帯低気圧は、まもなく台風12号に発達する見込みです。東シナ海をゆっくり北上して今週末には九州に接近する見込みですので、沖縄から九州地方は、最新情報の入手に努め、警戒してください。また、熱帯低気圧周辺の暖かくて湿った空気が北上してきますので、西日本から東日本は湿った暑さになる見込みです。お盆明けの今週は、猛暑が復活する見込みです。立秋（今年は8月7日）以降は、日中は猛暑になっても