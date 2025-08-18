健康で長生きするにはどんなことに気をつければいいのか。日本体育大学の杉田正明教授は「腸内環境が悪くなると疲労回復や脳の発達にも影響が出ることがわかっている。日々の食事だけでなく、毎朝の習慣で腸に悪影響を与える細菌の侵入を防ぐことができる」という――。（第2回）※本稿は、杉田正明『トップアスリートが実践している世界最強の健康マネジメント』（アチーブメント出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.