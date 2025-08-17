「毒母」に人生を破壊された息子たちの過酷な人生を描く連載記事の第一回。【前編】では、塾経営者の母親に一橋大学に進学することを強いられ、幼い時から夜中まで勉強漬け、精神的、身体的虐待を受け続けたぼそっと池井多さん（63）の独白を記した。【後編】では、大学受験後の池井多さんの辿った「ひきこもり」の道と、その後の母親との関係について詳述する。【前後編の後編】【黒川祥子/ノンフィクション・ライター】＊