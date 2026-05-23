東京都町田市の団地の一室で起きた16歳少女の監禁虐待事件。なぜ地域社会は狭い「押し入れ」に閉じ込められていた少女を、もっと早く救い出せなかったのかーー。＊＊＊【写真】同じ「16歳」が凶悪事件の加害者に…栃木強盗殺人事件で逮捕されたイケメン高校2年生がTikTokに投稿していた「自撮り動画」自作した拘束具、「見守りカメラ」も使用事件が発覚したのは1月28日夜。母親から「娘が冷たくなっている」との119番通報が