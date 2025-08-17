［J2第26節、ジェフユナイテッド千葉 1-0 徳島ヴォルティス、8月16日、千葉・フクダ電子アリーナ］2位千葉は3位徳島と対戦し、第11節ブラウブリッツ秋田戦（3○1）以来となるホームでの勝利を飾った。古巣対戦となったGKホセ・スアレスは好セーブでチームを救う活躍を披露。際立ったパフォーマンスを見せた守護神は、既に次戦を見据えている。千葉の守護神が古巣戦で躍動計5本の枠内シュートを歯牙（しが）にもかけずに防ぎ続