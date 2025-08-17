J2ジェフユナイテッド千葉の守護神GKホセ・スアレス「大きな意味がある」ホームでのリーグ戦7試合ぶり勝利に導く

［J2第26節、ジェフユナイテッド千葉 1-0 徳島ヴォルティス、8月16日、千葉・フクダ電子アリーナ］

2位千葉は3位徳島と対戦し、第11節ブラウブリッツ秋田戦（3○1）以来となるホームでの勝利を飾った。

古巣対戦となったGKホセ・スアレスは好セーブでチームを救う活躍を披露。際立ったパフォーマンスを見せた守護神は、既に次戦を見据えている。

千葉の守護神が古巣戦で躍動

計5本の枠内シュートを歯牙（しが）にもかけずに防ぎ続けた。

前節RB大宮アルディージャ戦（1○0）で好セーブを連発し、上位対決勝利の立役者となったスアレスがこの日も躍動した。

守護神として君臨したホセ

「彼ら（徳島）はカウンターアタックを強みにしているチームだと、この1週間の中で聞いていました。そこに対しての対策はもちろん練りましたが、そこまでやられた感じはしなかったです」と、3位の徳島相手に試合を有利に進めた。

前半の立ち上がりからゲームを支配したイレブンは、後半20分に相手のオウンゴールで得点。右サイドからのクロスボールに反応したFW森海渡（かいと）が決勝点を誘発した。

その後はアウェイチームの猛攻を受けるも、スアレスがビッグセーブを披露。同37分にはカウンターから決定機を作られたが、指先だけでシュートコースを変えてみせた。

好セーブを連発したホセ

今季より千葉へ加入した背番号19は、第3節のモンテディオ山形戦（3○2）から守護神の座を務め、ここまでリーグ戦22試合（本試合を含む）に出場。昨季まで在籍していた古巣との一戦だったが、「特別な感情をなるべく抱かないように、ピッチに入りました」と、フクアリに詰めかけた1万5222人のために闘い、自身の価値を再び証明した。

試合はそのまま1-0で終了。リーグ戦7試合ぶりとなるホームでの白星に観客は総立ちとなった。

ビルドアップでも貢献したホセ

スアレスは「長らくホームで勝てていなかった中で、無失点で勝利できたことは非常に大きな意味があると思っています」と笑みを浮かべながらも、「自分一人だけの力ではなくて、ゴールキーパー陣をはじめとする仲間に支えられているから、常にいい準備ができている。彼らのためにも勝利できて本当にうれしく思っています」と、クラブ全体でつかんだ勝点3だと強調した。

次節は今月24日午後7時からユアテックスタジアム仙台でJ2ベガルタ仙台と対戦する。

ホセ

千葉の守護神は「次の仙台戦に向けて、頭の中のスイッチを切り替えている」と、次もスーパーセーブで仲間を助ける。

（取材・文 浅野凜太郎、写真 繩手猟）