◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が１５日（日本時間１６日）、本拠地でパドレスとの同地区首位攻防戦第１ラウンドに先発し、６回２安打１失点と好投。今季７勝目の権利を持って降板した。２回にロレアノに先制ソロを浴びたが、５回まで６７球で許した安打はその１本だけ。ド軍打線は３回に大谷の内野ゴロとベッツの