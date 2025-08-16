血液がしっかりめぐるすごい手浴と足浴 日中に冷えが気になるときは「手浴」「足浴」がおすすめ。一番冷えやすい手足があたたまると、入浴したかのように全身がぽかぽかに。 また、手のひらや足裏にある多くのツボがあたたまって内臓を活性化する効果も。天然塩やしょうがを入れると保温・保湿効果がアップ、精油を数滴たらしてリラックス効果を得るのもいいでしょう。時間は手浴なら10分、足浴なら10～15分が目安。 もう