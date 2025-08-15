´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦Êª²Á¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï8Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤Ï30Ç¯´Ö¤Ç¿Í¸ý¤¬Ìó60Ëü¿Í¸º¾¯¡¢¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë¤ÈÃÏÊý¡¢¸÷¤È±Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä´Ú¹ñ¤Î¡Èº£¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£1²¯6000Ëü±ß¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö